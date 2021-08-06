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Yaşam

Manzarasıyla mest ediyor... Yeşilgöl, doğaseverlerin yeni gözdesi

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki, güzelliğiyle dikkat çeken, doğal oluşum olan karstik Yeşilgöl'e doğaseverler yoğun ilgi gösteriyor.

DHA6 Ağustos 2021 Cuma 17:14 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 17:14
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İmranlı'ya 21 kilometre uzaklıktaki Toptaş köyünde karstik arazide dipten kaynayan suyla oluşan ve ismini renginden alan Yeşilgöl, görenleri hayran bırakıyor.

Etrafındaki zengin bitki örtüsü ve doğallığıyla dikkat çeken göle ulaşmak isteyenler, yaklaşık 3 kilometre, engebeli araziyi aşıyor.

Doğa ve fotoğraf tutkunlarının sıklıkla ziyaret ettiği göl dronla havadan da görüntülendi. Hafta sonları tatil yapmaya göle geldiklerini söyleyen Muhammed Tolga Koç, "Bu göl, yeni keşfedildi. Gölün manzarası çok güzel. Gölü bulduktan sonra sıklıkla buraya, hafta sonları gelip vakit geçiriyoruz. Ben fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Amatör olarak, gelip burada fotoğraf çekiyorum" dedi.

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