Mardin'de Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı trafik kazasında yaralandı Mardin'deki zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.