Görenler neye uğradığını şaşırdı! Oldukça zehirli...

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Mardin’de boynuzlu yılan görüldü

Mardin’in Derik ilçesinde, daha çok çöl ve yarı çöl bölgelerde bulunan boynuzlu yılan görüldü.

  • İHA
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Mardin’in Derik ilçesinde vatandaşlar yolda bir yılan fark etti. Korkuya kapılıp yılanı öldüren çiftçiler, daha sonra yakından baktıkları yılanı görünce şok geçirdi. Yılanın boynuzlu olduğunu gören vatandaşlar, neye uğradıklarını şaşırdı. Köylüler, kendilerine saldırmasından korktuklarından dolayı yılanı öldürdüklerini kaydetti. 
 
Boynuzlu yılan türü ile ilgili bilgi veren Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar yılanın engerekgiller familyasından olan Boynuzlu yılan (Cerastes cerastes) olduğunu söyledi.
 
Yılanın Kuzey Afrika, Arap yarımadası, Türkiye ve İran'da çöl ile yarı çöl bölgelerde dağılım gösteren küçük zehirli bir hayvan olduğunu belirten Prof. Dr. Satar, “Yapılan çalışmalar ile Türkiye'de Kuzeydoğu, Doğu, Güneydoğu ve Batı bölgelerinde yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bu yılan türünün, kendilerine boynuzlu yılan denmesinin nedeni baş bölgesindeki boynuzu anımsatan bir çıkıntının olmasıdır. Boyları genelde 50-90 santimetre arasındadır. Sırtları kahverengi, sarı ve gri tonlarında olur. Ayrıca sırt bölgesinde koyu kahverengi baklava desenine benzeyen zikzak bir desen vardır. Başın üst kısmı ve karın kısmı beneklidir. Sıcak kumlu bölgede yaşaması ve kuma gömülmesi ile bilinirler, hareketleri yavaştır. Ülkemizde de taşlı, çalılık ve daha çok kısa boylu bitkilerin bulunduğu alanlarda da yaşadıkları bilinmektedir. Genelde kemirgenler ve kuşlarla beslenirler. Oldukça zehirli bir türdür. Genel anlamda saldırgan bir tür olmamakla beraber çok yavaş hareket ederler, insanlara yalnızca kendilerini tehlikede hissettiklerinde saldırırlar” dedi.

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