Mardin'de feci kaza: 2 ölü, 16 yaralı

Mardin-Ömerli Karayolu'nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin’deki hastanelere sevk edildi.
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