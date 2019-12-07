Mardin’de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haklarında yakalama kararı olan FETÖ şüphelilerine yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Söz konusu operasyonda FETÖ’nün mahrem yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen ve aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 9 zanlının yakalandığı açıklandı. Söz konusu şahısların evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda Türk lirası, döviz, sahte kimlikler, çok sayıda SIM kart, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğu belirtildi.