Mardin’de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda 9 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
- İHA
Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haklarında yakalama kararı olan FETÖ şüphelilerine yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedildi.
Söz konusu operasyonda FETÖ’nün mahrem yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen ve aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 9 zanlının yakalandığı açıklandı. Söz konusu şahısların evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda Türk lirası, döviz, sahte kimlikler, çok sayıda SIM kart, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğu belirtildi.
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