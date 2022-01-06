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Yaşam

Mardin'de firari hükümlü yaşamını yitirdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde izinli çıktığı cezaevine dönmeyen Suriye uyruklu firari hükümlü, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

AA6 Ocak 2022 Perşembe 12:08 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 12:08
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Samsun'daki cezaevinden 20-30 Aralık 2021 tarihlerinde izinli çıkan Suriyeli Mehmet Hasan (29), Nusaybin ilçesine geldi.

Cezaevine 30 Aralık'ta dönmeyen Hasan, dün gece Selahattin Eyyübi Mahallesi Soran Sokak'ta silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan Hasan, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması çalışmalar sürüyor.

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