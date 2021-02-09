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Yaşam

Mardin'de jandarmadan operasyon

Mardin'de jandarma tarafından yapılan operasyonda sahte para, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu yakalandı.

AA09 Şubat 2021 Salı 18:41 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 18:41
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Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 400 adet sahte 50 dolarlık banknot, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 kişinin yüklü miktarda sahte dolar bulundurduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin içinde bulunduğu aracı takibe alarak Kuyulu Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada bagaj kısmına gizlenmiş 400 adet sahte 50 dolarlık banknot ele geçirildi, araçtaki E.A. ve Ş.Ç. gözaltına alındı.

Akıncı uygulama noktasında ise durdurulan araçta yapılan aramada 3 gram kokain, 2 sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve 25 fişek ele geçirildi, araçta bulunan A.D. yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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