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Yaşam

Mardin'de ulaşıma kapanan yollar açıldı

Mardin'de kar nedeniyle ulaşıma kapanan 24 kırsal mahalle yolu açıldı.

AA20 Ocak 2021 Çarşamba 18:21 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 18:21
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan 24 kırsal mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

İlçede iki gündür etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kapanan 24 kırsal mahalle yolu belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Ekipler, ilçe merkezinde de buzlanmaya karşı cadde, sokak ve kaldırımlarda tuzlama çalışması başlattı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, ilçede karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, "İlçemizde etkili olan kar yağışı nedeniyle ekiplerimiz mesai gözetmeksizin kardan kapanan kırsal mahalle yollarını ulaşıma açtı. Karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Buzlanmaya karşı ilçe genelinde tuzlama çalışmaları başlattık. Halkımızın mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

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