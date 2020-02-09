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Yaşam

Mardin'den üzücü haber: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

AA09.02.2020  09:59 - Güncelleme: 09.02.2020  10:49

Alınan bilgiye göre, Kayalar Mahallesi'nde özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Yunus Tur'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, dumandan etkilenen Nisan Tur ile çocukları Lorin (8), Güle (5) ile 6 aylık Miran, Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve çocukları burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gece görevde olması nedeniyle evde bulunmayan, eşinin ve çocuklarının yaşamını yitirdiğini öğrenen baba Yunus Tur ise sinir krizi geçirdi.

Sınıra askeri sevkiyat sürüyor

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