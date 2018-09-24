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Su borusundan 7 metre uzunluğunda dut ağacı kökü çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde su kesintisi yaşanan mahallede yapılan incelemede, içme suyu borusunda 7 metre uzunluğunda dut ağacı kökü bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Nusaybin'in Akağıl Mahallesi'nde su kesintisi  yaşandı.
 
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesine  bağlı Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Nusaybin Şubesi ekiplerince içme  suyu hatlarında inceleme yapıldı.
 
Yapılan çalışmalar sonucu içme suyu borusunun içinde yaklaşık 7 metre  uzunluğunda dut ağacı kökü tespit edildi. Borunun içindeki kökleri kesen ekipler,  borunun hasar almaması için kontrollü şekilde kökleri çıkardı.
 
Daha sonra mahalleye yeniden içme suyu verildi.

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