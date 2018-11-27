Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Marketler zincirinin Bursa deposunda vurgun iddiası

Ülke genelinde binlerce mağazası bulunan marketler zincirinin Bursa’daki deposundan yaklaşık 200 bin liralık vurgun yapıldığı ortaya çıktı. TIR şoförü tarafından kendi bünyelerindeki mağazalara dağıtılması gereken malzemelerin aralarında İnegöl’ün de bulunduğu birçok markete satıldığı ortaya çıktı, TIR şoförü gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, marketler zincirinin Bursa Demirtaş’taki deposundan bağlı marketlere ürün dağıtımı yapan TIR şoförü, marketlere eksik ürün bırakarak, kalan ürünleri Bursa merkez ve İnegöl’deki bazı marketlere sattı. Bir süreden beri devam eden durum bağlı marketlerden birinde yapılan sayım ile ortaya çıktı.
 
Hırsızlık olayının ortaya çıkması üzerine TIR şoförü, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şoförün ifadesi doğrultusunda hırsızlık ürünlerini sattığı marketlerde incelemelerde bulunuldu. Şoförün bu yolla yaklaşık 200 bin liralık vurgun yaptığı belirtildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
KUNURİ MUHAREBESİ - Tarihte bugün 27 Kasım

KUNURİ MUHAREBESİ - Tarihte bugün 27 Kasım

Fenerbahçe taraftarının Ersun Yanal isteği

Fenerbahçe taraftarının Ersun Yanal isteği

Fenerbahçe'de hoca defteri yeniden açıldı

Fenerbahçe'de hoca defteri yeniden açıldı

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA