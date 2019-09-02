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Markette iş arkadaşına dehşeti yaşatmıştı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Beylikdüzü’nde bir markette kadın çalışanın, iş arkadaşı tarafından darp edildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Farklı güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, kadına şiddetin dükkan içinde ve dışında dakikalarca devam ettiği görülüyor.

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Olay, Beylikdüzü’nde bir markette çalışan Azime T.’nin şiddet anlarını sosyal medyadan paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı. Erkek çalışan, tartıştığı Azime T.’yi yere yatırıp tekmelemişti. Genç kadın, saldırganın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan sonra da tehditlerini sürdürdüğünü söylemişti.
 
SALDIRININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
 
30 Temmuz’da yaşanan olay anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şiddet anı, marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde erkek çalışanın, tartıştığı Azime T.’yi boynundan tutup bir odaya götürmeye çalıştığı görülüyor. Azime T. kapıyı tutarak erkek çalışana direniyor. Erkek çalışan, kendisine direnen kadını darp etmeye devam ediyor. Farklı açıdan çekilen görüntüde, erkek çalışan Azime T.’yi yere düşürüp tekmeliyor. Marketin dışını gören güvenlik kamerasında ise erkek çalışanın kendisinde kaçan Azime T’nin peşinden koştuğu görülüyor.

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