Marmara Bölgesi için aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın doğu ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden orta kuvvette esmesi beklenirken bölgede Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının güneybatılı akışlarla birlikte bu akşam saatlerine kadar yer yer etkili olacağı belirtiliyor.

Toz taşınımı nedeniyle çamur şeklinde yağış, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.