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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak

Marmara Bölgesi'nde, parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak.

Havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgede, Sakarya'nın güney kesimlerinde hafif kuvvette zirai don öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına ile zirai don öngörüldüğünden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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