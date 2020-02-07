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Yaşam

Marmara Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinin altında olacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında olacağı tahmin ediliyor.

AA07.02.2020  09:57 - Güncelleme: 07.02.2020  09:57

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Sakarya çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların akşam saatlerinden itibaren Sakarya çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında olacağı bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, gece saatlerinde kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Yağışların Sakarya çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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