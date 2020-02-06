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Yaşam

Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin batı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar tahmin ediliyor.

AA06.02.2020  09:25 - Güncelleme: 06.02.2020  09:25

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklar 8 ila 10 derece azalacak.

Çok bulutlu hava beklenen bölge genelinde aralıklı yağış öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak olacağı bölgenin batı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği bölgede çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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