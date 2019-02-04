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Marmara Deniz'inde denizanalarının görüldüğü bölgeler turuncuya boyandı

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında onlarca denizanası görülürken, denizanalarının görüldüğü bölgeler turuncuya boyandı.

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 Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında onlarca denizanası görülürken, denizanalarının görüldüğü bölgeler turuncu renge boyandı. Sabah saatlerinde Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan sahil kesiminde turuncu renk ve denizanası istilası, vatandaşlar arasında da merak konusu oldu.
 
Bazı vatandaşlar durumun deniz kirliğinden meydana geldiğini ifade etti. Uzmanlar tarafından da yapılan açıklamada ise deniz suyu ısısı ve denizde artan kirlilik nedeniyle kıyılarda denizanası görülebileceği belirtilerek, "Antropojenik etkilerle denizin sığ olduğu kesimlerin bu şekilde kirlenmesi neticesinde denizanalarının da ölümleriyle deniz kıyılarında turuncu renkli bir su tabakası oluşur. Bu durumu önlemek ve denizlerdeki ekosistemi korumak için denizlerimizi temiz tutalım ve koruyalım” denildi.  

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