Marmara Denizi'nde poyraz etkisini yitirdi, deniz ulaşımı normale döndü
Marmara Denizi'nde poyraz etkisini yitirdi.
- AA
Bölgede, iki gündür saatteki hızı zaman zaman 35 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Süleymanpaşa ve Şarköy sahiline demirleyen Türk ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, yollarına devam ederken, poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçıların da bugün ava çıkacağı belirtildi.
Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte, yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.