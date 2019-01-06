Marmara Denizi'nde poyraz etkisini yitirdi, deniz ulaşımı normale döndü

Bölgede, iki gündür saatteki hızı zaman zaman 35 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Süleymanpaşa ve Şarköy sahiline demirleyen Türk ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, yollarına devam ederken, poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçıların da bugün ava çıkacağı belirtildi.

Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte, yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.