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Marmara Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor

Marmara Denizi'nde rüzgarın 22 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın 22 Kasım Perşembe öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
 
Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
 
Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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