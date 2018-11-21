Marmara Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor
Marmara Denizi'nde rüzgarın 22 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
- AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın 22 Kasım Perşembe öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.