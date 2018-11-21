Marmara Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın 22 Kasım Perşembe öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.