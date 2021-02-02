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Yaşam

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görevli öğretim üyesi ölü bulundu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Selahattin Akkuş evinde ölü bulundu. Akkuş 60 yaşındaydı.

DHA02 Şubat 2021 Salı 12:43 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 12:43
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Muğla'nın Datça ilçesindeki Mesudiye Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görevli öğretim üyesi Dr. Selahattin Akkuş'tan 2 gündür haber alamayan yakınları

jandarmayı aradı. Adrese gelip, çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Akkuş'u salondaki koltukta hayatını kaybetmiş halde buldu.

İlk incelemede herhangi bir darp ile yara izine rastlanmayan Akkuş'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, soruşturma başlattı.

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