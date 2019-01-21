Marmara'da hava durumu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklar 1 ila 3 derece azalacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinin Edirne'nin kuzeyi ve Kırklareli hariç aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklenen bölgede rüzgar, sabah saatlerinde kuzeybatı (karayel), sonrasında kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra kuzeyinde kuvvetlice (20-40 km/s) esecek.