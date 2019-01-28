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Marmara'da hava sıcaklığı artıyor

Hava sıcaklığının yarın Marmara Bölgesi'nde 2-6 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin yarın parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kars, Erzurum, Bitlis, Muş, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, Muğla ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak, Hakkari, Şırnak'ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı öngörülüyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu kesimlerinde ise çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığının yarın Marmara Bölgesi'nde 2-6 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor.

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