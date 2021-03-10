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Yaşam

Marmara'da kar uyarısı yapıldı

Marmara'nın doğusu ve Düzce'nin yüksek kesimleri için kuvvetli kar uyarısı yapıldı.

AA10 Mart 2021 Çarşamba 19:48 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 19:48
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Marmara'nın doğusu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde yarın karla karışık yağmur ve kuvvetli kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Çanakkale'nin doğusu ile sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de kuvvetli yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Marmara'nın doğusu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli (5-20 santimetre) kar yağışı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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