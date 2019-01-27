Marmara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yağmur bekleniyor
Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
- AA
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak.
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yağmurlu geçmesi öngörülüyor.
Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan (poyraz), gece güneydoğudan orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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