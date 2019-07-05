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Marmara'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak.
 
Havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenen bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor

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