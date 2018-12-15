Marmara'da sıcaklık artacak
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
- AA
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Trakya çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenen bölgede, yer yer sis ve pusun da etkili olması öngörülüyor. Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.