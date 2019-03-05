Marmara'da sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması öngörülüyor
- AA
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.
Trakya genelinde sağanak tahmin edilen bölge genelinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Bölgede rüzgar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinde kuvvetli (20-40 km/s) esecek.
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