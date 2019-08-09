Marmara'da sıcaklık artıyor
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
- AA
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede az bulutlu ve açık hava bekleniyor.
Sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgar, doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/s) esecek.
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