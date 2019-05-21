Marmara için uyarı: Mevsim normallerinin üzerinde olacak

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Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Marmara Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Sakarya ve çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.

  • AA
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede öğle saatlerinden sonra Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur´un kendisi için yazdığı şarkı eşliğinde klasik otomobili ile başkent caddelerini gezdi

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