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Marmara’nın ayak sesleri duyuldu

Silivri’de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı kısa süreli telaşa sebep olsa da can ve mal kaybı yaşanmadı. Uzmanlar, büyük Marmara depreminin uzakta olmadığı konusunda uyardı. 

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AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye saati ile 11.00’de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 5.36 kilometre derininde oluştu. İstanbul Valiliği, şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını bildirerek, “Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır” açıklamasında bulundu. Prof. Dr. Ziyadin Çakır da, İstanbul’da meydana gelen depremin tehlikeli bir yerde gerçekleştiğini belirtti. Prof. Dr. Çakır, “Burası yavaş depremlerin olduğu bir yer değil, önümdeki haritalarda bakıyorum, son bir yıldır burada depremlerle karşılaşmıyoruz. Depremler daha çok batı kısmında, ana faya yakın olduğu için tehlikeli. Bunu büyük depremin öncüsü demek gerçekten mümkün değil. Şu andaki deprem biliminin geldiği noktada hangi depremin öncü olduğunun bilinmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı. 

FAY HATTI AKTİF 

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu ise “4.6 büyüklüğündeki sarsıntının yarım saat önce de aynı yerde 3 büyüklüğünde deprem çözümledik. AFAD Başkanlığı olarak deprem aktivitesini 7 gün 24 saat izlemekteyiz. Bu depremin ardından üç tane artçı deprem meydana geldi. Olası İstanbul depremi de bu fay üzerinde meydana gelecektir” dedi.Depremin ardından en büyüğü 3.4 olan 7 artçı daha kaydedildiğini söyleyen Kandilli Rasathanesi Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, “Bu coğrafyada depreme hazırlıklı olunmalı, Marmara’da beklediğimiz depremler 6-7 büyüklüğünde depremlerdir. Biz bu depremlerin hangi kolda olacağını bilmiyoruz. Bölgede iki fay hattı var. Kuzey Anadolu Fayı daha tehlikeli” şeklinde konuştu. 

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