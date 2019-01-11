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Marmaray ile taşınan yolcu sayısı 310 milyona yaklaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray'ı bugüne kadar 310 milyona yakın yolcunun kullandığını belirterek, 'Marmaray'ı her geçen yıl daha fazla vatandaşımız tercih ediyor. 2017'ye göre 2018'de yolcu sayısında yüzde 7,5'lik artış gerçekleşti.' dedi.

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Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen ve 29 Ekim 2013'te hizmete giren Marmaray ile bugüne kadar 310 milyon kişinin yolculuk yaptığını söyledi.

Asya ile Avrupa kıtaları arasında güvenle ve konforla 4 dakikada seyahat imkanı sağlayan Marmaray'da, bir seferde bin 637 kişi taşıyabilen 5 vagondan oluşan setlerle günde karşılıklı 336 sefer yapıldığına işaret eden Turhan, yoğun günlerde taşınan yolcu sayısının 220 bine ulaştığını bildirdi. Turhan, Marmaray'ın sadece İstanbul'un şehir içi toplu ulaşımına değil, çevrenin korunmasına ve trafik kazalarının azaltılmasına da büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Resmi tatil günlerinde 10 dakika olan sefer aralıklarının Eylül 2018'den itibaren 13.00-19.00 saatlerinde 32 tren ilavesi yapılarak 7 dakikaya düşürüldüğünü anlatan Turhan, "Geçen yıl Marmaray'ı kullanan 68 milyon yolcunun 32 milyonu Asya'dan Avrupa'ya, 36 milyonu Avrupa'dan Asya'ya seyahat ederken, en yoğun istasyonlar yüzde 29 yolcu oranıyla Yenikapı oldu. Burayı sırasıyla Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar, Sirkeci ve Kazlıçeşme istasyonları izledi." diye konuştu.

Yolcu sayısı artıyor

Marmaray'ı her geçen yıl daha fazla vatandaşın tercih ettiğini ve 2017'ye göre 2018'de yolcu sayısında yüzde 7,5'lik artış gerçekleştiğini belirten Turhan, şöyle konuştu:

"Marmaray sayesinde vatandaşlarımız raylı sistemle ulaşımı tercih etmeye başlamış, kara yolundan önemli oranda araç çekilmiş, trafik sıkışıklığı azalmış ve 281 bin ton zehirli gazın çevreye salımı önlenerek İstanbul'un havasının, suyunun ve toprağının korunmasına önemli katkı sağlanmıştır."

Marmaray'ı tercih edenlerin diğer ulaşım araçlarını kullananlara göre zamandan ortalama bir saat tasarruf ettiğine dikkati çeken Turhan, yaklaşık 310 milyon yolcunun, toplam tasarrufunun 310 milyon saati bulduğunu dile getirdi.

Turhan, Gebze-Halkalı Demir Yolu güzergahının 3 hat olarak inşa edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İki hat üzerinde Marmaray ile bütünleşmiş şekilde banliyö işletmesi yapılacak. Üçüncü hat üzerindeyse yüksek hızlı tren ve yük treni işletilecek. Dolayısıyla Marmaray, sadece şehir içi toplu ulaşım için değil, ana hat yolcu taşımacılığı, lojistik sektörü ve uluslararası demir yolu koridoru için de ufuk açan bir projedir. 'Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahı'nın önemli ayağını oluşturan ve 30 Ekim 2017'de işletmeye alınan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'ndan Pekin ile Londra'ya kesintisiz demir yolu taşımacılığı yapılabilecek."

Marmaray'ın Gebze-Halkalı hattının tamamlanmasıyla günde 1 milyon 200 bin yolcunun taşınacağını dile getiren Turhan, kıtaları kavuşturan bu projenin İstanbul'un dünya şehri kimliğine de büyük katkı sağlayacağını bildirdi.

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