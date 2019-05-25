22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Marmara'ya sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nin genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Akşam saatlerinden itibaren parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi bekleniyor.

Taksici, bebeğini darp eden kadını polise teslim etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji'den Marmara tahmini

Meteoroloji'den Marmara tahmini

Esnafın bayramı

Esnafın bayramı

Afrika'yı tanımaya mutfaktan başladık

Afrika'yı tanımaya mutfaktan başladık

'Çözüm süreciyle bir ilgisi yok'

'Çözüm süreciyle bir ilgisi yok'

Yıldırım: Kalan 7,5 milyon oyu saysaydık...

Yıldırım: Kalan 7,5 milyon oyu saysaydık...

'Kadınlar da askere alınsın'

'Kadınlar da askere alınsın'

Eğitimde uygulama dönemi başlıyor

Eğitimde uygulama dönemi başlıyor

Bakan Kurum: Faiz lobisine cevap için ihdas edildi

Bakan Kurum: Faiz lobisine cevap için ihdas edildi
 

POPÜLER HABERLER

Eli kanlı terör elebaşısından ´´Oylar İmamoğlu´na´´ çağrısı

Eli kanlı terör elebaşısından ´´Oylar İmamoğlu´na´´ çağrısı

Hazırlık önce dağlarda başlıyor... Niyet tutarak yapıyorlar

Hazırlık önce dağlarda başlıyor... Niyet tutarak yapıyorlar

Van Gölü havzasının kırlangıç misafirleri

Van Gölü havzasının kırlangıç misafirleri

Adliyeye samuray kılıcıyla girmeye çalışmışlar

Adliyeye samuray kılıcıyla girmeye çalışmışlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA