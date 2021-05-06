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Yaşam

Marmara'yi sardı: Böyle görüntülendi

Marmara Denizi'nde aylardır etkili olan deniz salyası uydudan görünür hale geldi.

DHA06 Mayıs 2021 Perşembe 13:06 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 13:06
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Marmara Denizi'nde aylardır etkili olan 'müsilaj' yani deniz salyası uydudan da görünür hale geldi. Uydu fotoğraflarında salyanın Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünde etkili olduğu ve Mudanya açıklarında ise halka oluşturduğu görüldü.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Önol'ün yayınladığı 4 Mayıs tarihli uydu fotoğrafında müsilajın boyutunun Marmara'da ulaştığı boyutu ortaya koyuyor. Fotoğrafta denizin bir çok noktasında sarı şekilde görülen müsilaj, Mudanya açıklarında halka oluşturduğu, Gemlik Körfezi kıyılarında da yoğunlaştığı görülüyor.

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