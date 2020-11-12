Marmaris'te sığınmacılar kurtarıldı

DHA 12 Kasım 2020 Perşembe 22:18 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 22:18

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca ahşap tekne içerisinde Türk kara sularına geri itilen 24 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 23.00 sıralarında Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında ahşap tekne içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine, Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gelerek balıkçı teknesine yanaştı. Teknede bulunan 24 kaçak göçmen ve tuvalet bölümünde saklanan organizatör olduğu öğrenilen kaptan hücum botuna alındı. Sahil Güvenlik Marmaris Komutanlığı'na getirilen 24 kaçak ve organizatör kaptan, doktor kontrolünden geçirildi. Suriye uyruklu oldukları belirlenen aralarında kadın ve çocukların bulunduğu kaçak göçmenler yiyecek ve içecek verildikten sonra karayoluyla Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan kaptan ile yapılan ön sorguda kaçak göçmenleri kişi başı 2 bin Euro karşılığında Yunanistan'ın Simi Adası'na götüreceği öğrenildi.