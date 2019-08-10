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Marmaris'te yerli turistlerin ilçeye giriş yapmasıyla kentte trafik durma noktasına geldi

Kurban Bayramı’nı Marmaris’te geçirmek isteyen yerli turistler ilçeye giriş yapmaya başladı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu kent girişinde trafik durma noktasına geldi.

  • İHA
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Dünyaca ünlü turizm kenti olan Muğla’nın Marmaris ilçesi Kurban Bayramı’nı ilçede merkezinde ve uzak mahallelerde geçirmek isteyen yerli turistlerin akınına uğradı. İlçeye kendi araçlarıyla gelen tatilciler, kent girişinde uzun araç kuyruğu oluşturdu. Trafiğin durma noktasına geldiği ilçede, yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor. Araç sayısının armasıyla birlikte kazalar da beraberinde geldi. İlçe girişinde bulunan A Noktası’nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi. 
 

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