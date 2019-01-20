12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3234
  • 6,0499
  • 219.234
  • 98.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Masaj salonlarına fuhuş operasyonunda 33 kişiye ev hapsi cezası verildi

Adana'da 9 ayrı masaj salonunda müşterilere fuhuş yaptırdıkları iddiası ile gözaltına alınan 44 kişiden 19'u kadın 33 kişiye ev hapsi tedbiri, 5 kişi ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, “Fuhşa teşvik, fuhşu kolaylaştırma, fuhuş için aracılık ve yer temin etme” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen deliller neticesinde 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 16 Ocak günü şafak vakti düzenlenen operasyon kapsamında 55 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapılarak masaj salonu sahibi, çalışanı ve işletmecilerinin de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. 300 polisin katıldığı operasyonda fuhuş yapıldığı ileri sürülen 9 masaj salonunda ise aramalar yapıldı.
 
Zanlıların müşterilerden masaj parası aldığı, masözlük yapan kadınların da fuhuş parası aldığı belirlendi. Zanlıların yaklaşık 30 masöz kadına fuhuş yaptırdığı, masaja gelen 100'den fazla erkeğin ifadeleriyle ortaya çıktı. Masaj salonlarında şahısların "mutlu son" adı altında şifreli fuhuş yaptırdıkları da belirlendi. Zanlıların bunu da polise yakalanmamak için yaptıkları öğrenildi. Ayrıca polis baskınlarını önlemek için zanlıların para karşılığında günlük 100-150 lira para vererek gözcü tutukları, 24 saat masaj salonu etrafında bekleyerek polis baskınlarını haber verdikleri belirlendi. Zanlıların polise yakalanmamak için müşterilerine farklı seçenekler sunduğu, telefonda da şifreli konuştukları öğrenildi. 
 
Yapılan çalışmalarda, ayrıca birbirleriyle irtibatlı olarak hareket ettiği belirlenen bir kısım şüphelinin, Kazakistan uyruklu bir kadını da çalıştırdığı saptandı. Polisin 5 zanlıyı arama çalışması devam ederken, gözaltına alınan 44 zanlıdan 6'sı ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 38 zanlı ise suçlamaları kabul etmedi. 19'u kadın 38 zanlı ifadelerinin ardından adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcılığa ifade veren 38 zanlıdan 23'ü tutuklanma talebiyle, 15'i ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan 33'ü ev hapsi tedbiri, 5'i ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca zanlılardan iki masaj salonu sahibinin evli olmasına rağmen resmi nikah olmadan yaşadığı ileri sürülürken, fuhuştan günlük kazançlarının ise 15 bin lira olduğu iddia edildi.
 

Türkiye Zeytin Dalı şehitlerini anıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosunda test sürüşleri başlıyor

Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosunda test sürüşleri başlıyor

İki ülke yeniden diplomatik ilişki kuruyor

İki ülke yeniden diplomatik ilişki kuruyor

10 haneli köye 3 muhtar adayı

10 haneli köye 3 muhtar adayı

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu

İstanbul'da PKK/KCK operasyonu

Türkiye 'Zeytin Dalı' şehitlerini anıyor

Türkiye 'Zeytin Dalı' şehitlerini anıyor

Yargıtay'dan emsal karar! İş yerinde sakın bunu yapmayın

Yargıtay'dan emsal karar! İş yerinde sakın bunu yapmayın

'ABD'den resmi başvuru gelmedi'

'ABD'den resmi başvuru gelmedi'

ABD hava saldırısı sonrası duyurdu: Hepsini öldürdük

ABD hava saldırısı sonrası duyurdu: Hepsini öldürdük
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye Zeytin Dalı şehitlerini anıyor

Türkiye Zeytin Dalı şehitlerini anıyor

Burada Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var!

Burada Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var!

Tam Ay Tutulması çok büyük etkilerle geliyor

Tam Ay Tutulması çok büyük etkilerle geliyor

'Bence Nanay' İstanbul'da!

'Bence Nanay' İstanbul'da!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA