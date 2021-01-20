Maske kutusuna gizlenmiş bonzai ve metamfetamin ele geçirilirdi

DHA 20 Ocak 2021 Çarşamba 15:13 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 15:13

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, S.A.A. isimli şüphelinin evine baskın düzenledi. Şüphelinin adresinde yapılan aramada maske kutusuna peçeteye sarılı halde saklanmış 11,31 gram metamfetamin, 0,15 gram bonzai ile şeker kutusu içerisine gizlenmiş kontak anahtarı görünümlü hassas terazi, tabanca, 3 mermi ve tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen S.A.A., ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.