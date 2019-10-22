MasterChef Türkiye'de bu hafta da heyecan dorukta. Cemre'nin kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri, MasterChef Türkiye'nin takipçileri tarafından merak konusu oldu. MasterChef Cemre nereli? MasterChef Cemre Uyanık kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. MasterChef Cemre'ye dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF CEMRE UYANIK KİMDİR?

Cemre Uyanık 27 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olduğunu söyleyen Cemre Uyanık küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu hayranı olduğunu ve özellikle de yemeklerle alakalı animeler seyretmeyi sevdiğini belirtiyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'te kendini deneyip göstermek istediğini kaydetti.