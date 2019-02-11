'Matematik müzeleri yaygınlaştırılacak'
Ordu’da bulunan Türkiye’nin 2. matematik müzesini ve bilim sanat merkezlerini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Türk eğitim sistemi açısından oldukça değerli matematik müzelerini ülkemizde yaygınlaştıracağız” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bilim sanat merkezlerinin ve matematik müzelerinin eğitimin kalitesi konusundaki desteğinin yadsınamaz olduğunu söyleyerek, sayılarının artacağının müjdesini verdi. Bakan Selçuk, Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Türkiye’nin ikinci Matematik Müzesi ve Bilim Evini ziyaret etti. Bakan Selçuk, matematik müzelerinin Türk eğitim sistemine olan yararlarına dikkat çekerek, “Matematik Müzesine uğradık ve Türkiye’de sayıları birkaç tane olan bu müzelerden bir tanesinin Ordu’da bulunuyor olması, Türk eğitim sistemi açısından oldukça değerli. Bu arada bilim sanat merkezini de ziyaret ettik. Oradaki öğretmen ve öğrencilerimizin faaliyetlerini izleme imkanımız oldu. Bilim sanat merkezlerimizin eğitimin kalitesi konusundaki desteği yadsınamaz” dedi.
KALİTEYİ ARTIRACAĞIZ
Matematiğin anahtar bir kelime olduğunu belirten Bakan Selçuk, “Bütün Türkiye’de matematik ile olan ilişkinizin yeniden organizasyonu ve matematik müzelerinin sayılarının artması konusunda Fatsa’daki bu müzemiz örnek bir müzedir. Türkiye’de örnek teşkil eden müzemizi daha da fazla geliştirerek, bunun benzer modellerini ülkemizde yaygınlaştırarak eğitimin kalitesini artırma noktasında çalışmalarımızı yürüteceğiz” diye konuştu.
HAYATA GEÇİRECEĞİZ
Bakan Selçuk, bilim sanat merkezlerinin de Türkiye’de yaygınlaştığına dikkat çekerek, “Çocuklarımızın bilim ile ilişkisinin düzenlenmesinde çok fonksiyonel bir görev ifa ediyor. Giderek sayılarının artması ve içerideki çalışmaların kalitesinin artması konusunda elimizden gelen tedbirleri alıyoruz. Türkiye çapında bilim sanat merkezleri ile ilgili çalışmaların okul ölçeğine inmesi ile de projelerimiz yakında hayata geçecektir” ifadelerini kullandı.
Ödev yaparken tuzağa düşmeyin
Yarıyıl tatilinin ardından ödev yapma telaşına düşen öğrencilere ve ebeveynlere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) önemli bir ikaz geldi. Özellikle evdeki bilgisayarlarda filtreleme programları kullanılması gerektiğini açıklayan BTK, çocukların ödev araştırırken bazı tuzak sitelerin hedefi haline geldiğine dikkat çekti. Açıklamada, “İnternet, bilgiye ulaşım için güçlü bir araçtır. Bugün birçok internet sayfası önemli kaynak ve bilgiler sunmaktadır. Öğrenciler çeşitli e-kütüphanelerden yararlanarak, uluslararası veya ulusal yayınları takip ederek ödev hazırlama, proje içeriği oluşturma ve bilgilerini artırma imkanı bulmaktadırlar. Çocuklar tüm bunların yanı sıra bilerek ve bilmeyerek pornografi, uyuşturucu, kumar ve dolandırıcılık yollarını içeren sitelerle karşılaşması ve doğal olarak bunları merak etmesi olağan bir durumdur. Çocukların internette gezinmek, okul projeleri için araştırma yapmak, oyun oynamak ve arkadaşlarıyla sohbet etmek için çevrimiçi olduklarında daha güvende olmalarını filtreleme programları ile sağlayabilirsiniz” denildi.
Uzman öğreticilere sertifika kursu
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel eğitim alanında ihtiyaç duyulan “uzman öğretici” açığını kapatmak amacıyla Türkiye genelinde yaklaşık 500 öğretmene, sertifika alarak istihdam edilmelerine olanak sağlayacak kurs programı düzenlendi. MEB Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğünce destek eğitimi uygulayan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki “uzman öğretici” ihtiyacını karşılamak üzere kurs gerçekleştirildi.
Ankara’da bir ay süren kurs programına, Türkiye genelinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli 487 öğretmen katıldı. Sınavda başarılı olan sınıf öğretmenliği, okul öncesi, çocuk gelişimi ve eğitimi alanı mezunu öğretmenler, sertifikayla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile destek eğitimi uygulayan özel eğitim okullarında “uzman öğretici” unvanıyla görev yapabilecek.
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