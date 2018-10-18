Matematikte Türkiye’yi gururlandıran başarı

URFODU tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından yaklaşık 35 bin öğrencinin katıldığı, Uluslararası Bilim Temelli Bilgi Yarışması'nda Ordu Açı Koleji 9. Sınıf öğrencisi Görkem Alp Yıldıran 96 puanla altın madalya kazanarak, hem okulunun hem de tüm Türkiye'nin gurur kaynağı oldu.

"İYİ Kİ YARIŞMAYA KATILMIŞIM"

URFODU'da bu büyük başarıya imza atan 14 yaşındaki Görkem Alp, yarışmaya kendine güvenerek katıldığını ama altın madalyanın kendisi için de sürpriz olduğunu belirtti. "Açıkçası matematiğime güveniyordum ama en başta öğretmenlerim bu yarışmaya katılmamı önerdiklerinde '96 puan alacaksın' deseler ben de inanmazdım" diyen Görkem Alp, altın madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu ve kendisini bu önemli bilgi yarışmasına katılması için teşvik eden öğretmenlerine çok teşekkür ettiğini söyledi.

ONBİNLERCE ÖĞRENCİNİN ARASINDAN SIYRILDI

Görkem Alp Yıldıran'ın başarısıyla gururlandıklarını söyleyen Açı Okulları'nın sahibi İlhan Şahin ise "Görkem dünya çapında on binlerce öğrencinin katıldığı bilgi yarışmasında altın madalya aldı. Bu azımsanacak bir başarı değil, tabii ki kendisiyle büyük gurur duyuyoruz. Bizim için önemli olan bilgili ama sosyal hayatın içinde, toplumun değerleriyle uyumlu bireyler yetiştirebilmek. Görkem de tam olarak böyle bir öğrencimiz. Kendisine okul olarak bir hediyemiz oldu. Onun bize yaşattığı gururun yanında küçük bir ödül ama kendisine teşekkürlerimizi böyle iletmek istedik. Daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum" dedi.

(Akşam)