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Maya ile Lara 8 dil biliyor

Dilbilimci Ferhat Yıldız ile tercümanlık yapan eşi Malgorzata Yıldız çiftinin kızları Maya (5) ve Lara (3) 8 dil biliyor.

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Babalarının ana dili olan Türkçe ve annelerinin ana dili Lehçe’nin yanı sıra Almanca, Rusça, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilen minikler, görenleri hayrete düşürüyor. Hedeflerinin kızlarına 15 dil öğretmek olduğunu söyleyen Ferhat Yıldız, “Bizim çocuklarımız, diğer çocuklardan daha zeki değil. Sadece doğru eğitim alıyorlar. Çocukların öğrenme kapasiteleri yetişkinlere göre daha gelişmiş, onların tek ihtiyacı olan şey sağlıklı eğitim alabilmeleri. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan çocukları, aldıkları ders boyunca eğlendirmek ve onların sıkılmamalarını sağlamak. Bunu başarınca öğrenme hevesleri hiç kaybolmuyor” dedi. Yurt dışından davetler aldığını belirten Yıldız, “Bundan sonraki hedefimiz, eğitim çalışmalarımıza yurt dışında devam etmek. Her dünya insanına, her dili öğretmek gibi hedefimiz var. Bunun için çalışıyoruz ve bu amaçla bir internet sitesi kurduk” diye konuştu. 

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