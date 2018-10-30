Mazotu aldı gaza basıp kaçtı
Bahçelievler'de yaşanan hırsızlık bu kadarına da pes dedirtti. Benzin istasyonuna minibüsünü yanaştıran şahıs depoyu doldurduktan sonra paraya ödemeden hızla kaçtı . Bu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
- İHA
İlginç hırsızlık olayı Bahçelievler'de yaşandı. Minibüsüyle benzin istasyonuna gelen şahıs depoyu doldurdu.Görevli pompayı alır almaz gaza basan şahıs hızla uzaklaştı. Yaşanan bu hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahıs benzin pompasına yaklaşıyor. Görevli mazotu doldurduktan sonra şahıs hızla gaza basıp kaçıyor. Öte yandan minibüsteki "Sato Ağam Sağolsun"yazısı dikkat çekti.
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