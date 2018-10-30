Mazotu aldı gaza basıp kaçtı Bahçelievler'de yaşanan hırsızlık bu kadarına da pes dedirtti. Benzin istasyonuna minibüsünü yanaştıran şahıs depoyu doldurduktan sonra paraya ödemeden hızla kaçtı . Bu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.