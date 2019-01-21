MEB ile İTÜ’den ‘ÜNİVER-LİSE’

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğiyle İstanbul’da açılacak İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin müdürü, mesleki ve teknik eğitimde ilk olacak şekilde, üniversitenin öğretim üyeleri arasından seçilecek. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bakanlık olarak mesleki eğitimdeki yeni açılımlarından birisinin de İTÜ ile gerçekleştirilen iş birliği olduğunu açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın katılımıyla imzalanan protokolle İstanbul’da İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacağını ifade eden Özer, “Böylece mesleki ve teknik ortaöğretimde yeni açılım modellerimizden birisi daha hayata geçecek” dedi.

4 ALANDA EĞİTİM

İstanbul’daki Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsünde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında açılacak lisede sadece 4 alanda eğitim verileceğini bildiren Özer, yeni modele ilişkin, “Bir üniversiteyle birlikte ilk kez yapılacak mesleki ve teknik eğitimdeki Ar-Ge ve inovasyona dayalı yeni model, MEB’in mesleki ve teknik eğitimde diğer üniversiteler ve kurumlarla iş birliğinde de örnek oluşturacak” diye konuştu. Özer, lise müdürünün İTÜ öğretim üyesi olacağını, alan ve dal derslerine İTÜ öğretim elemanlarının gireceğini belirterek “İTÜ’nün artırılmış sanal gerçeklik ile mesleki İngilizce öğretiminde çok önemli deneyimi var.

İLK PİLOT OKUL OLACAK

Bu kapsamda lise bu uygulamanın da ilk pilot okulu olacak. Derslerin uygulamasında İTÜ’nün ilgili laboratuvarları ve İTÜ Teknokent’in imkanları kullanılabilecek. Öğrenci ve öğretmenlerin İTÜ Teknokent ile Ar-Ge iş birlikleri geliştirmeleri sağlanacak. Ayrıca mezunlara, İTÜ’nün ilgili bölümlerini kazanmaları durumunda, yükseköğrenimleri boyunca İTÜ tarafından burs desteği sağlanacak” ifadelerini kullandı.