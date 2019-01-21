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MEB ile İTÜ’den ‘ÜNİVER-LİSE’

Milli Eğitim Bakanlığı ile İTÜ iş birliğiyle ilk kez mesleki ve teknik eğitimdeki Ar-Ge ve inovasyona dayalı yeni model hayata geçirilecek. İstanbul’da açılacak İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 4 yeni dal açılacak ve derslere öğretim görevlileri girecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğiyle İstanbul’da açılacak İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin müdürü, mesleki ve teknik eğitimde ilk olacak şekilde, üniversitenin öğretim üyeleri arasından seçilecek. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bakanlık olarak mesleki eğitimdeki yeni açılımlarından birisinin de İTÜ ile gerçekleştirilen iş birliği olduğunu açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın katılımıyla imzalanan protokolle İstanbul’da İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacağını ifade eden Özer, “Böylece mesleki ve teknik ortaöğretimde yeni açılım modellerimizden birisi daha hayata geçecek” dedi.   

4 ALANDA EĞİTİM   

İstanbul’daki Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsünde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında açılacak lisede sadece 4 alanda eğitim verileceğini bildiren Özer, yeni modele ilişkin, “Bir üniversiteyle birlikte ilk kez yapılacak mesleki ve teknik eğitimdeki Ar-Ge ve inovasyona dayalı yeni model, MEB’in mesleki ve teknik eğitimde diğer üniversiteler ve kurumlarla iş birliğinde de örnek oluşturacak” diye konuştu. Özer, lise müdürünün İTÜ öğretim üyesi olacağını, alan ve dal derslerine İTÜ öğretim elemanlarının gireceğini belirterek “İTÜ’nün artırılmış sanal gerçeklik ile mesleki İngilizce öğretiminde çok önemli deneyimi var. 

İLK PİLOT OKUL OLACAK

Bu kapsamda lise bu uygulamanın da ilk pilot okulu olacak. Derslerin uygulamasında İTÜ’nün ilgili laboratuvarları ve İTÜ Teknokent’in imkanları kullanılabilecek. Öğrenci ve öğretmenlerin İTÜ Teknokent ile Ar-Ge iş birlikleri geliştirmeleri sağlanacak. Ayrıca mezunlara, İTÜ’nün ilgili bölümlerini kazanmaları durumunda, yükseköğrenimleri boyunca İTÜ tarafından burs desteği sağlanacak” ifadelerini kullandı. 

İş garantili eğitim yolda

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında lise eğitimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. “2023 Eğitim vizyonu için 3 yıllık bir altyapı çalışması var. Herkesin üniversite okumasına gerek kalmadan liseler açıyoruz” diyen Selçuk “Bundan sonra eğitim sisteminde iş garantili liseleri ön plana çıkaracağız. Liselerde de ders sayısını yarı yarıya düşüreceğiz” diye konuştu.. 

Mesleki ve teknik dersler

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise lisede öğretmenler ile öğrencilerin yeterliliklerinin artırılması için mesleki ve teknik eğitimin içeriğini oluşturup yürütülmesine destek olacaklarını söyledi. Okulda eğitimi yapılacak mesleki İngilizce öğretim programlarının, eğitim materyallerinin ve ders içeriklerinin hazırlanmasında da rol üstleneceklerini belirten Karaca, “İTÜ akademisyenleri, daha lise sıralarındaki pırıl pırıl öğrencilere ve onların öğretmenlerine hem mesleki hem teknik dersler verecek” dedi. 

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