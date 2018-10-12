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Yatılı okuldaki ölüme MEB'den soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, Ardahan'da üzerine dolap devrilmesi sonucu bir öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

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MEB tarafından, Ardahan'da bir öğrencinin üzerine elbise dolabı devrilerek hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Karagöl Mahallesi 75. Yıl Caddesi'nde Kazımkarabekir Yatılı Bölge Ortaokulu'nun yatılı kısmında kalan 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Zerrin Koç odasında üzerine dolap devrilmesi soncu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

İhbar üzerine gelen ambulans ile Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan Koç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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