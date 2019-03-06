MEB’ten video kütüphanesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dershanelere ilişkin “Okullarımızda bu ihtiyaç nasıl giderilir ile ilgili bir çalışmamız var, bu bitti. Mevcut okullarımızdaki destek kurslarının iyileştirilmesiyle ilgili çok yönlü bir modelleme çıkardık” dedi. Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan Selçuk, okullarda öğrenme düzeyleri arasında yüksek fark olduğuna değinerek, farkı azaltmak için “regülasyon politikası” uyguladıklarını aktardı.

HERKESE ÜCRETSİZ OLACAK

İyileşmeye paralel olarak dershane talebinin azalacağını vurgulayan Selçuk, “Onlarla tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz. Türkiye’nin çok yetkin öğretmenlerini seçiyoruz. Diyelim ki fizik konusunda, onun bütün yıl boyunca var olan içerikleri, müfredatı sunmasını istiyoruz. Herkese bir fırsat eşitliği sağlıyoruz. Bu videolar şu anda hazırlanıyor. Biz bunu herkese ücretsiz açacağız. Mezunlar, vatandaşlar... Ücretsiz olarak, mobil olarak, bir IP TV üzerinden ya da başka yerden. Bunu ortaöğretimin iyileştirilmesi meselesi olarak görüyoruz.” diye konuştu.