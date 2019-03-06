MEB’ten video kütüphanesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “ Yetkin öğretmenlerle tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dershanelere ilişkin “Okullarımızda bu ihtiyaç nasıl giderilir ile ilgili bir çalışmamız var, bu bitti. Mevcut okullarımızdaki destek kurslarının iyileştirilmesiyle ilgili çok yönlü bir modelleme çıkardık” dedi. Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan Selçuk, okullarda öğrenme düzeyleri arasında yüksek fark olduğuna değinerek, farkı azaltmak için “regülasyon politikası” uyguladıklarını aktardı.
HERKESE ÜCRETSİZ OLACAK
İyileşmeye paralel olarak dershane talebinin azalacağını vurgulayan Selçuk, “Onlarla tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz. Türkiye’nin çok yetkin öğretmenlerini seçiyoruz. Diyelim ki fizik konusunda, onun bütün yıl boyunca var olan içerikleri, müfredatı sunmasını istiyoruz. Herkese bir fırsat eşitliği sağlıyoruz. Bu videolar şu anda hazırlanıyor. Biz bunu herkese ücretsiz açacağız. Mezunlar, vatandaşlar... Ücretsiz olarak, mobil olarak, bir IP TV üzerinden ya da başka yerden. Bunu ortaöğretimin iyileştirilmesi meselesi olarak görüyoruz.” diye konuştu.
İlkokula başlama yaşı 69 aya çıkıyor
Bakan Ziya Selçuk, okula başlama yaşına ilişkin “Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız” dedi. Selçuk, 4 yaş ve 3 yaşı da dikkate alıp Aile Bakanlığı ve belediyelerle çalışmalar yaptıklarını belirterek “Hiç okula gidemeyenlerin evine okul öncesi paketi anlamında nasıl destek veririz ile ilgili paketler hazırladık. 69 ay olarak bir saptamamız var. Burada yapmak istediğimiz şey, 6-7 yaş çağ nüfusu iç içe girdi. 4 4 4’ten sonra aynı çağın nüfusunda yüzde 40’a yakın çocuğumuz oldu. Derslik açığımızla ilgili bize ortaöğretimde önümüzdeki yıl yepyeni bir fotoğraf sunacak. Bu karışıklığın önüne geçmek için 69 ayı önümüzdeki yıl zaten gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.
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