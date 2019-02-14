Meclis’te Troya belgeseli gösterildi

Yıldırım, film gösteriminden önce yaptığı konuşmada, “Bu belgeselde, Çanakkale´nin hikayesi anlatılacak. Bu belgeselle ülkemizden habersiz bir şekilde yüzlerce yıl üzerinde yaşadığımız, Troya hazinelerinin nasıl çalındığını, ülkemizden nasıl götürüldüğünü göreceğiz” ifadelerini kullandı.

UMARIM AİT OLDUĞU YERE GELİR

Yıldırım, yurtdışına çıkarılan kültür varlıklarının hepsinin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, “Sadece Anadolu’nun değil insanlık tarihine ışık tutacak nitelikte. Temenni ederim, gelecek yıllarda St. Petersburg Müzesi’nde olduğu tespit edilen Troya Hazineleri de ülkemize, ait olduğu yere gelmiş olur” ifadesini kullandı.