Mehmet Akif’in hayatı belgesel oluyor 

Yazarın hayatı, doğduğu ve çocukluğunun bir bölümünün geçtiği Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde çekimleri süren belgesel ile beyazperdeye aktarılacak. Belgeselin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenen Nihal Ağırbaş, senaryosu Ömer Erbil tarafından kaleme alınan belgeselin çekimlerine 2 ay önce başladıklarını ifade etti. Belgeselin isminin “Bayramiçli Akif” olarak belirlendiğini vurgulayan Ağırbaş, şöyle konuştu: Bugüne kadar onun vatan aşkı, milli şairliği ile alakalı çok fazla şey izledik. Fakat çocukluğu ile alakalı hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir proje yapılmadı. Çok küçük kesitler halinde geçildi çocukluğu. Biz bu belgeselde bilinmeyen yönüyle Mehmet Akif Ersoy’u anlatıyoruz. Yani çocukluğunu anlatıyoruz.