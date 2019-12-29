Mehmet dedenin elleri ‘emeğin’ romanı

29.12.2019 01:41 - Güncelleme: 29.12.2019 01:41

İkinci evliliği yedi ay süren ve hayatta sadece evli bir kız kardeşi olan 78 yaşındaki Mehmet dede, 40 yıl çobanlık, 20 sene de çiftçilik yaptıktan sonra emekli oldu. İki yıl önce köyünün 2 kilometre yakınındaki Hazine arazisine kurduğu ahşap ve sac kaplama barakasına imar barışından faydalanarak yapı kayıt belgesi alan Mehmet dede, kendisini ağaçlandırmaya adadı. Araziye arı kovanları da yerleştiren Özcan, yoldan geçen ve kendisini ziyaret edenlere de bal ikram ediyor. Mehmet dede, huzuru bulmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamak için doğada tek başına kaldığını, manzarasını ve diktiği fidanları dünyada hiçbir şeye değişemeyeceğini dile getirdi. Yaşamı boyunca çok zorluk ve sıkıntı çektiğini belirten Mehmet dede, şöyle konuştu; Dünyada bir eserimin kalması için gece gündüz buraları düzenliyorum, fidan dikiyorum. Doğayı, fidan dikmeyi ve buranın eşsiz manzarasını çok seviyorum.