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Mehmet dedenin örnek olacak azmi

İlerleyen yaşına rağmen camiye gitme arzusundan vazgeçmeyen asırlık çınar, el ile sürülebilen bisiklet yaptı. Mehmet dede, “Gece düşünüyorum sabahleyin gelip bir parça yapıyorum” dedi.

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Ankara’da yaşayan 93 yaşındaki demir ustası Mehmet Çelik, çalışkanlığı ve azmiyle gençlere taş çıkarıyor. Geçirdiği felç nedeniyle yürümekte zorlanan Mehmet dede, camiye gidebilmek hevesiyle kolları sıvadı. Damadının elektrikli motor alma teklifini geri çeviren Çelik, zanaatını konuşturarak hayatını kolaylaştırmak için el ile sürülebilen bisiklet tasarladı. Mehmet dede fikrin kendisine ait olduğunu belirterek, “800 adım mesafe var camiyle namaza gitme merakımda geçmedi daha, namaza da gitmeye gayret ederim. Mantosu bunun biraz çirkin ama idare eder” dedi. 

VAKİT SERMAYEDİR 

Hayatını hep şükrederek geçirdiğini belirten Mehmet dede, “Şimdiki gençlik rahatlıkla geçiyor. Ben 36 ay askerlik yaptım şimdikiler 6 ay askerlik yapıyorlar. Şimdiki zamanlar eski zamanın elçisi oldu yani çok rahat bir zaman şimdiki zaman şu zamana nankörlük yapmakta biraz haramdır. Çok iyi bir zamandayız. Gençler için bu vakit bir sermayedir. Sermayesini tutabilen kendini tutar” dedi. Gençlere çalışmayı tavsiye ettiğini söyleyen Çelik, “Ben çalışmayı çok sevdim gecede çalıştım, gündüzde çalıştım. Kendi istikbalimle çoluk çocuğun istikbaliyle vakit geçirdim bu ana kadar” şeklinde konuştu. 

Bisikletinin bir kaç eksiği kaldığını ifade eden Mehmet dede şöyle konuştu; “Kimse kullanmaz bunu da bunu ben kendim kafamdan böyle ayarladım. Yavaş yavaş giderim ben bununla kenardan doğru. Namazımı kılarım, ondan sonra vaktimizi geçiririz. Bir isim koyamam ona. Bisiklet denmez, motosiklet denmez piyasada olmayan bir alet. Kendi üretimim, gece düşünüyorum sabahleyin gelip bir parça yapıyorum. Böyle böyle bunu ayağının üstüne kaldırdım. Daha bunun işi bitmedi.” 

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