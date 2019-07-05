30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6086
  • 6,3305
  • 255.352
  • 99.382
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Mehmet Öz'den kız kardeşi hakkında suç duyurusu

ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, Türkiye’de yaşayan kız kardeşi hakkında tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz ve Google’da üst düzey yöneticilik yapan kız kardeşi Seval Öz, Türkiye’de annesiyle birlikte yaşayan kardeşleri Nazlım Öz hakkında suç duyurusunda bulundu.
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Mehmet Öz, Nazlım Öz’ün kendilerini tehdit ettiğini öne sürerek, “Bizi Sarıyer’deki baba evine almıyor. Tehdit ve hakaret ediyor. Annem de Nazlım Öz ile birlikte yaşadığı için hayatı tehlike altında” dedi. Mahkeme Nazlım Öz’ün bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurmasına hükmetti. 
 
(Akşam)
 

Türkiye´den çok önemli S-400 açıklaması: Haftaya göreceksiniz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ödül koydukları teröriste yazı yazdırdılar

Ödül koydukları teröriste yazı yazdırdılar

Suçüstü yakalandılar: Yatmak için girdik!

Suçüstü yakalandılar: Yatmak için girdik!

Yusuf Yazıcı’ya 20 milyon euro

Yusuf Yazıcı’ya 20 milyon euro

Suudi Arabistan SİHA düşürdü

Suudi Arabistan SİHA düşürdü

Trump’ın damadından ‘yüzyılın’ tehdidi

Trump’ın damadından ‘yüzyılın’ tehdidi

Skandal boşanma davasıyla ortaya çıkmıştı... Yeni gelişme

Skandal boşanma davasıyla ortaya çıkmıştı... Yeni gelişme

Falçatayla boğazını kesti: Gerekirse idam edileyim

Falçatayla boğazını kesti: Gerekirse idam edileyim

70 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi

70 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi
 

POPÜLER HABERLER

İYİ Partili Lütfü Türkkan´a sert cevap: Emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik

İYİ Partili Lütfü Türkkan´a sert cevap: Emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik

Rus uzmandan Türk TF-X yorumu: En büyük umut olacak

Rus uzmandan Türk TF-X yorumu: En büyük umut olacak

Yakında Türkiye'deler... İşte S-400'lerin özellikleri

Yakında Türkiye'deler... İşte S-400'lerin özellikleri

Dünyanın her yerinden büyüleyici gece manzaraları

Dünyanın her yerinden büyüleyici gece manzaraları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA