Mehmet Öz'den kız kardeşi hakkında suç duyurusu

ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz ve Google’da üst düzey yöneticilik yapan kız kardeşi Seval Öz, Türkiye’de annesiyle birlikte yaşayan kardeşleri Nazlım Öz hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Mehmet Öz, Nazlım Öz’ün kendilerini tehdit ettiğini öne sürerek, “Bizi Sarıyer’deki baba evine almıyor. Tehdit ve hakaret ediyor. Annem de Nazlım Öz ile birlikte yaşadığı için hayatı tehlike altında” dedi. Mahkeme Nazlım Öz’ün bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurmasına hükmetti.

(Akşam)